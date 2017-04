Por entrar a un sitio web para adultos vio una foto que lo destrozó

El incidente provocó lógico alboroto familiar y decantó en una denuncia policial que acaba de recalar en órbitas de la fiscal Aída Farrán Serlé.





Pese al hermetismo de la funcionaria, trascendió que la historia tiene de protagonistas a una jovencita de poco más de 20 años quien en el 2016 mantuvo una relación afectiva con un vecino. Mientras imperó el amor, la pareja mantuvo relaciones sexuales y en más de una ocasión, ella se tomó fotografías con el celular y se las envió a él.





Las fotos habrían contribuido a prolongar el "amor" entre los dos; en especial, cuando él viajó a trabajar a la provincia de Buenos Aires, se supo.





Con el tiempo, por la distancia, el vínculo decayó y la mujer dijo basta. Sin embargo, el muchacho no habría aceptado el "no", trascendió. Una noche, la chica recibió varios mensajes por WhatsApp que destilaban neto despecho y una advertencia: si no había reconciliación, el próximo paso sería una dolorosa venganza.





Al día siguiente, el joven le escribió lacónicamente: "¿Querías fama? Ya la vas a tener". Aquella frase, aún conteniendo una amenaza, tal vez no fue procesada como tal por la jovencita. Y continuó su vida normal.





Recién la comprendió cuando su hermano encontró material prohíbido de ella en un sitio porno. Y las imágenes estaban acompañadas por frases denigratorias a su persona. Al instante, la joven sospechó que fue "obra" de su ex.





La chica formalizó la denuncia. Ahora, la fiscal indagaría en el sitio web en que aparecen las imágenes de la víctima, en procura de que sus responsables determinen su procedencia. Después, estaría en condiciones de avanzar y definir la conducta del supuesto ex despechado.





Viene lo difícil. Demostrar que el responsable fue el ex. La familia de la joven está devastada y el caso se ha viralizado.





Fuente: elliberal