Pinamar: escracharon a una nutricionista por acostarse con sus esposos

El llamativo método que encontraron estas señoras para avergonzar a la amante de sus esposos tuvo tanta relevancia que terminó siendo viral, y se bautizó a la autora intelectual de los hechos como "la loca de los penes".





Todo comenzó cuando una mujer comprobó que su marido le era infiel con esta nutricionista. A su vez, la señora también descubrió que lo mismo le pasaba a otras muchachas de la ciudad y con la misma profesional.

la-loca-de-los-penes.jpg



Fue entonces cuando las mujeres, dolidas por el accionar de sus maridos, armaron un grupo de WhatsApp para contactarse y tomar cartas en al asunto. Así, a modo de represalia, decidieron dibujar penes gigantes por todas las calles donde circulaba la nutricionista.





El método fue eficaz. La doctora, identificada como Verónica López, tuvo que mudarse a Mar del Plata por el constante acoso que sufría en manos de este grupo de esposas engañadas que la acusaban de acostarse con sus hombres.





López relató que además de ese agravio, la llamaron sistemáticamente para agredirla, le rayaron el auto y le lanzaron una bala con una gomera. "Tomé conciencia de la gravedad luego de que agarraron a mi gato por la ventana y lo secuestraron. Yo lo trataba como si fuera mi hijo y todavía no apareció", agregó.





"No quería que vayan presas, sólo que les digan que no me molesten más, pero el fiscal (que ante la denuncia se declaró incompetente por ser amigo de una de las agresoras) estuvo durmiendo la siesta y ahora volvió todo a foja cero, en otra Fiscalía", advirtió la médica.





