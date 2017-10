Nació sin vagina, la apuñalaron y quedó embarazada

Una joven de 15 años que nació sin vagina sufrió un ataque en el que recibió varias puñaladas. Nueve meses más tarde fue al hospital a punto de dar a luz. Los médicos no podían creer que la chica estuviese embarazada. Solo contaba con un pequeño hoyuelo superficial de la piel.





A pesar de todo, el bebé nació en perfectas condiciones, luego de que los profesionales le practicaran un parto a través de una cesárea. Tras la operación comenzaron a hacerle preguntas a la joven para poder resolver el misterio.





Si bien el inédito caso ocurrió en 1988 en Lesoto, África, hasta el día hoy, sigue siendo una rareza y es objeto de estudio en Ginecología.





Que una chica nazca sin vagina es raro, pero no insólito. De hecho, se calcula que una de cada 5 mil mujeres en el mundo nacen con agenesia vaginal (o síndrome de Rokitansky), un cuadro clínico malformativo con ausencia de vagina, útero e incluso sin cérvix (cuello uterino), aunque con ovarios funcionales.





Cuando se habla de estos casos, se refiere a un trastorno congénito en mujeres en las que los conductos de Müller embrionarios no se desarrollan, y como consecuencia el útero no está presente en el nacimiento. El principal síntoma es una amenorrea primaria, es decir, el fallo en la aparición de la primera regla del ciclo menstrual.





El insólito relato se publicó en la British Journal of Obstetrics and Gynecology. Al parecer, todo comenzó cuando una joven de 15 años que trabajaba en un bar de Lesotho (África) acudió al médico a punto de dar a luz. Hasta aquí todo normal, aunque cuando los médicos comenzaron a practicarle los primeros análisis no dieron a crédito a lo que vieron.





"Mientras cerrábamos la pared abdominal, no pudimos contener nuestra curiosidad más tiempo. La paciente fue entrevistada con la ayuda de una hermana enfermera. La historia completa no se resolvió ese día", explicaron en un informe.





La chica reveló que había sido atacada con un cuchillo nueve meses atrás y que en ese momento acudió al mismo hospital.





La paciente le estaba practicando sexo oral a su novio, cuando apareció una ex pareja suya y la atacó con un cuchillo. Nunca había tenido un período y no había rastro de loquios después de la cesárea. Pero por el aumento de tamaño y el dolor en su adbomen comenzó a sospechar de que podía tratarse de un embarazo.





Cuando los médicos la operaron para recomponer la zona dañada por el ataque, encontraron dos agujeros que abrieron el estómago de la joven a su cavidad abdominal. Además, cuando llegó a la clínica tenía el estómago vacío, lo que resultó en la ausencia de grandes cantidades de ácido del estómago o cualquier otro alimento.





Los especialistas creen que el esperma en el estómago luego de haber practicado sexo oral con su novio, pudo acceder hasta los órganos reproductores a través de su tracto gastrointestinal lesionado.





El vacío en su estómago fue la clave para que el esperma realizara el recorrido. Sin ácido estomacal y con la mínima protección del esperma para avanzar, este pudo hacer su camino. Lo más increíble es que la propia puñalada ayudó a concebir a la joven.





Los espermatozoides normalmente pueden salir y nadar de la cavidad reproductiva hacia la cavidad abdominal, de la misma forma, los óvulos son liberados del ovario, y se mueven alrededor antes de que pasen a la trompa de Falopio.





Efectivamente, la joven estaba embarazada, pero no tenía vagina, y únicamente contaba con un pequeño hoyuelo superficial de la piel. Sea como fuere, el bebé estaba a punto de salir, así que los médicos decidieron que la única forma que había de practicarle un parto era a través de una cesárea. Una gran suma de casualidades muy pocas veces vista, fueron las causantes de que la paciente sin vagina, diera a luz.





Finalmente, la joven tuvo un embarazo abdominal (ectópico), que son muy poco comunes, pero que existen en la historia de la medicina.





Cabe recordar que este inédito caso ocurrió en 1988 en Lesoto, África. Y hasta el día de hoy, sigue siendo una rareza.