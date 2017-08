Mirá la escena de terror que halló una familia al entrar en su casa

Una familia estadounidense se vio enfrentada a una verdadera escena de película de terror tras regresar a su hogar y encontrar sus pisos y paredes bañados en sangre. El hecho ocurrió en la ciudad de Richmond, estado de Virginia, el jueves pasado.





Según lo ha narrado Tristan James Murrin, un miembro de la familia, al canal de televisión KTLA, él se percató de que algo estaba mal cuando, al abrir la puerta principal, su mascota Oden, un pastor alemán, ladró excitado en lugar de simplemente saludarlos.





"Nos dimos cuenta de de que ocurría algo más cuando entramos, con mi madre, y vimos manchas de sangre en el suelo", contó Tristan. "Subimos las escaleras y vimos huellas de sangre en los tramos, hasta el final".





De acuerdo con el testimonio, aparentemente el perro atacó a un intruso mientras sus dueños estaban fuera.





Tristan, sin embargo, afirmó que Oden no es un can típicamente agresivo, aunque sí demostró estar preparado para hacer frente a cualquier intruso que pretenda irrumpir en la casa. "Creo que hizo su trabajo. Sabía que ningún desconocido debía estar en casa cuando nosotros no estábamos allí".





El joven publicó en Facebook un video de la espantosa escena, que rápidamente se hizo viral y para el momento de la publicación del articulo había sido reproducido más de 17 millones de veces.





"Mi mejor amigo, Oden, protegió mi casa y mis pertenencias cuando yo no estaba allí. No puedo sino estar orgulloso de él", dice el mensaje que acompaña la grabación.