Mirá el terrorífico video filmado en el sótano de una clínica porteña

Un usuario en Twitter compartió un video aterrador filmado, según asegura, en el sótano de una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.





En las imágenes cargadas de suspenso se observa la extraña presencia de lo que pareciera ser un espíritu.





El tuitero @Guille_E_R explicó que su madre trabaja en ese nosocomio pero aclaró que por discreción no revelará la dirección exacta. Aunque dijo que se encuentra en el barrio de Caballito.





"En la clínica donde trabaja mi vieja (por Caballito) escucharon ruidos. El farmacéutico escucho y grabo, en el subsuelo. Es zarpado. Miren", señaló el usuario y agregó: "No me deja dar el nombre de la clínica mi vieja, así no los espanto. Es increíble".