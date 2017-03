Mirá el Índice iPhone: ¿cómo está Argentina?

El reingreso de los iPhones a la Argentina ya es oficial. El próximo 7 de abril, Claro, Frávega, Garbarino y un distribuidor comenzarán a vender el teléfono insignia de Apple, después de un largo intervalo de 6 años. Si bien las empresas no informaron todavía el precio, en el mercado estiman que el iPhone 7 Plus, el modelo top, costaría más de $ 30.000, esto es un 36% más que en Chile y casi el doble que en los Estados Unidos. No todas son malas: el lanzamiento contempla opciones de financiación, con planes de hasta 50 cuotas mensuales, según confiaron distintas fuentes del sector.