Lo primero que veas dirá mucho de vos

Dicha imagen fue publicada en 1892 en una revista alemana llamada "Fliegende Blätter" con el título "¿Qué dos animales son parecidos?". Después de 7 años, el psicólogo Joseph Jastrow tomó la imagen y la incluyó en sus investigaciones con el objetivo de descubrir si lo que avistamos con la mente es lo mismo que con los ojos.





Esta imagen ha ganado gran popularidad en los últimos días en redes sociales. El dibujo está conformado por dos animales ¿Cuál ves primero? ¿el conejo, el pato o ambas?





¿Qué es lo primero que ves? Tu respuesta revelaría qué tipo de persona eres:





1. Conejo





Si lo que viste primero es un conejo, revelaría que eres una persona sensible y muy compasiva. Encaras la vida de una manera positiva y no dejas que nada ni nadie se interponga en tu búsqueda de la felicidad. Por lo general si alguien necesita ayuda, siempre estás presto a servir. No quieres que nadie pase problemas. Por acciones como estas, te has ganado el respeto de tu círculo más cercano.





2. Pato





Eres una persona extrovertida y te llevas muy bien con todos. Tratas de unir grupos y de que todos crezcan conjuntamente. Eres un líder y generas confianza en los demás. Posees una gran capacidad de oratoria y persuasión.





3. Los dos





Eres un ser muy sincero por lo que no soportas la mentira en ninguna circunstancia de la vida. Expresas tus sentimientos con mucha facilidad por lo que sueles herir los sentimientos de los demás.





Fuente: aweita