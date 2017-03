Leé la increíble carta a un productor de "La La Land"

Pasaron 20 días desde ese histórico error en los Oscar® 2017, esos en los que primero se coronó a "La La Land: Una historia de amor" (La La Land) como Mejor Película para luego darle la estatuilla más dorada de Hollywood a "Luz de luna" (Moonlight). Sin embargo, aunque con menor intensidad, las repercusiones continúan.



Jordan Horowitz, productor del film protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, reveló en su cuenta de Twitter que hay gente indignada con él por cómo reaccionó cuando tuvo que aclarar que su cinta no era la ganadora, sino la de Barry Jenkins. Según mostró, recibió una carta que dice: "Jordan, te vi en los Oscar® mientras GROSERAMENTE TE PARABAS DELANTE DE Warren Beatty cuando él se acercaba al micrófono para explicar lo de las tarjetas cambiadas. Lo ignoraste completamente. Y después te vi ARRANCARLE GROSERAMENTE LA TARJETA DE SUS MANOS. NUNCA voy a ver una película de la que hayas formado parte. Eres un bastardo grosero y me alegro de que hayas perdido. ¡KARMA!".



Vale recordar que el 26 de febrero, Brian Cullinan -socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa responsable de contabilizar los votos y velar los resultados desde hace décadas- le entregó el sobre equivocado a Beatty y Faye Dunaway. En el escenario, las estrellas (ella, en realidad) anunciaron que el largometraje de Damien Chazelle se quedaba con el premio mayor. Pero segundos después, mientras en el escenario del Dolby Theatre había un pequeño tumulto de gente atrás constatando el error, Horowitz frenó en seco uno de los discursos de agradecimiento de "La La Land" y disparó: "Hubo un error. 'Moonlight', ustedes son los ganadores. No es una broma". Luego, tomó la tarjeta y la mostró al público y a los televidentes.



Fuente: TNTLA