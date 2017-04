Le negaron entrar a Inglaterra "al criminal más sexy del mundo"

Lo cierto, es que durante el tiempo que Meeks estuvo en la cárcel, muchas marcas de ropa lo eligieron para modelar sus productos, y cuando finalmente obtuvo su libertad, lo contrataron. Las cosas, para este ex convicto, cambiaron radicalmente.





Mucho tiempo el joven se dedicó a desfilar y a posar con los productos de famosas compañías. Incluso, el llegó a ser la cara del equipo de la NBA Golden State Warriors.





No obstante, aunque todo parecía estar mejorando, el ex convicto viajó a Londres junto a su mujer y sus hijos, con el fin de conocer la ciudad y realizar algunas producciones para distintas revistas. Pero cuando estaba por hacer su sueño realidad, fue detenido en el área de inmigración del aeropuerto de Heathrow, por no tener la documentación en regla.





Fue retenido ocho horas, hasta que se le informó que tenía prohibida la entrada al país, y luego se lo deportó a Estados Unidos.





Su manager Jim Gordon aclaró que Jeremy cuenta con todos los papeles en regla y que además lleva consigo una carta oficial de su libertad condicional.





Por más explicaciones que ambos hayan dado, la realidad es que el modelo y ex preso, está recluido en su país y lleva consigo, a cuestas, la mochila más pesada: su pasado.

Fuente: bigbangnews