Le encanta el sexo y su pasión es dar clases, pero no le permiten hacer los dos trabajos

La mujer trabajada en un colegio cristiano en Estados Unidos, pero fue despedida luego de que varios padres descubrieran que era actriz de películas porno.





Nina Skye, de 21 años, dijo que era una apasionada en su trabajo como maestra y que estaba en total desacuerdo por la forma en la que la echaron.





"Me encanta enseñar y me encanta el sexo, ojalá pudiera seguir con ambas cosas", indicó.





La joven nunca accedió a dejar las filmaciones ya que por cada escena cobra dos mil 500 dólares.





"Va en contra de su punto de vista, como eso de tener sexo antes de casarse. Dicen que está en contra del papel que firmé, diciendo que yo no haría eso. Me gusta dar clases y me gusta el sexo, si puedo hacer las dos cosas, por supuesto que no lo dejaré", exclamó.





