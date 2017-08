La impredecible reacción de un nadador ante la negativa de un minuto de silencio por Barcelona

El nadador español Fernando Álvarez, participante en los 200 metros estilo pecho en el Mundial Masters de Budapest para veteranos, conmovió a todos al realizar el minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona a pesar de que la organización le rechazó el pedido.

El nadador quería dedicar un pequeño espacio antes de la competencia a los afectados por el terrible atentado terrorista en la ciudad española pero la FINA (Federación Internacional de Natación) rechazó su planteo.

"Me dijeron que no era posible porque no se podía perder ni un minuto", señaló Álvarez que, ante la negativa, decidió llevar a cabo el minuto de silencio en soledad.