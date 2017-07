La filmó un año, guardó sus audios de WhatsApp y armó este video que es viral

Horas después, las imágenes de María –lánguida y hermosa, en una calesita, paseando, en una playa– fusionadas con los mensajes de voz que le dejó durante meses a su novio Luciano y con música de Debussy se convirtieron en uno de esos virales del día que emocionan a cientos y cientos en las redes sociales. Sin embargo no se trata de un video cualquiera porque la combinación, mezcla de videoarte con un registro íntimo, logra retratar de manera sutil lo cotidiano y a la vez lo maravilloso de cualquier historia de amor.





Hoy Luciano Ruiz (24), que es realizador audiovisual y trabaja en publicidad, se sorprende de la repercusión que tuvo su pequeña obra que lleva como título "De los muchísimos, del mundo" y subió a la plataforma de videos Vimeo. Él no usa Twitter y apenas postea una vez por año algo en Facebook. Según contó, la idea de grabar a su novia durante un año y de conservar los mensajes que le mandó tiene que ver con una costumbre muy particular: "Yo tengo el hábito de filmar a mi familia y tengo gigas y gigas de todos. Tengo a mis abuelos hablando en piyama durante cuarenta minutos, por ejemplo".





Sin embargo, la idea de inmortalizar a María Burgos (19) a través de su cámara no era tarea fácil. Hacía apenas dos meses que salían –él confiesa que hasta entonces "no había usado la nomenclatura novia porque no había tenido una relación formal"–, cuando finalmente se animó: "Fui cauteloso con el pedido, para que no pensara que yo era una especie de voyeurista. Ella de entrada me aclaró que aceptaba pero que tenía que entender que no era actriz".





Así pasaron los meses, los viajes, los paseos juntos. Cuando finalmente se puso a editar el material –con María como testigo– se dio cuenta de que le faltaba "un relato que hilvanara las imágenes". Entonces recordó que conservaba los audios de Whatsapp de toda la relación y los usó para el corte final. Como con sus otros materiales –profesionales y familiares–, al terminar subió el video a Vimeo sin pensar que un simple tweet de su hermano generaría la repercusión que tuvo.





"La idea nació como un video para ambos pero sobre ella. Yo quería tener el recuerdo de la gestación de la relación, así como otros tienen álbumes de fotos. Y ella quedó chocha", asegura hoy Luciano.





María, que estudia la especialización de dirección de fotografía dentro de la carrera de Diseño de Imagen y sonido, dice que está emocionada con lo que ocurrió. "Es raro, yo no tengo Twitter y no puedo creer lo que pasó. Me encanta y a la vez pienso que está bueno que se vea algo así, que es íntimo y a la vez es amor del bueno, algo que no se da tanto. Me encantó que esa intimidad ayudara a que muchos sintieran eso", señaló la protagonista de una historia que hoy es de los muchísimos (y del mundo).

*Se puede encontrar más material audiovisual de Luciano Ruiz en su canal de Vimeo. María Burgos sube sus fotos profesionales a Instagram

