La cantidad de sexo que deberías tener según tu edad

Llos beneficios de tener sexo a diario son muchos, pero, ¿cuál es la frecuencia sexual más aconsejable? Pues al parecer, ni tanto ni tal calvo. Un estudio sobre Sexo, Reproducción y Género realizado por la Universidad de Indiana ha determinado cuál es la frecuencia media de sexo asociado a diferentes rangos de edad:





Jóvenes de entre 18 y 29 años: 112 veces al año, unas 2,4 veces por semana.





De 30 a 39 años: 86 veces al año; 1,6 veces por semana.





De 40 a 49 años: 69 veces al año, 1,3 por semana.





El estudio, uno de los más completos sobre este tema según los expertos, continuaba disminuyendo la cifra según avanzaba la edad. Sus resultados han sido considerados por muchos como la "frecuencia normal" o media con la que se tienen relaciones sexuales. Pero eso no quiere decir que sea la más adecuada o la más satisfactoria, pues todo depende de cada persona.





Tener sexo cada 48 horas La Universidad de Florida State y la de California se propusieron hace un tiempo averiguar también cuál sería la frecuencia aconsejable para disfrutar de relaciones sexuales plenas y felices. ¿El resultado? Tras analizar estudios previos y realizar un seguimiento a 214 parejas recién casadas, determinaron que "la satisfacción sexual se mantiene en niveles elevados hasta unas 48 horas después de haber tenido relaciones". Por lo tanto, sería después de estos dos días cuando convendría volver a tener una nueva sesión de sexo para elevar de nuevo la satisfacción. Es de decir: aconsejaban tener sexo cada dos días.





En fin, estudios a parte, no cabe duda de que el sexo nos hace más felices y nos reporta múltiples beneficios, pero no todos pueden (o quieren) establecer ese patrón de frecuencia. Quizá sea mejor no obsesionarse con la cantidad y prestar atención a la calidad cuando tenemos la oportunidad... ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería la frecuencia perfecta para ti?