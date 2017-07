Insólito: pasó siete meses maquillada para ocultarle un secreto a su novio

Hasta los 10 años, la infancia de Keira Walcott fue como la de cualquier niña en Reino Unido. Jugaba con sus amigos, disfrutaba del amor de sus padres y no tenía problemas con su cuerpo ni su apariencia. Pero un día extrañas manchas blancas comenzaron a asomarse en distintas partes de su cuerpo.

"Mientras muchas mujeres se quitan el maquillaje para dormir, yo retocaba mi base antes de ir a dormir, luego ponía más a primera hora de la mañana", señaló Keira, a The Mirror.









La mujer tardaba 45 minutos en aplicar el maquillaje y lo usaba incluso para ir a nadar. Claro que un día al dormir el maquillaje cedió y Keira pensó que Owen se molestaría.









"Owen me aceptó tanto cuando supo la verdad que supe que tenía que tratar de convertir mi batalla con la condición en algo positivo (...) Casi no tuvo ninguna reacción, solo lo aceptó y me dio un abrazo. Me sentí idiota por ser tan paranoica y fue un alivio dejar la verdad fuera", indicó Keira, a The Mirror.









Embed Throwback to 2016 of a before & after using #kandorcosmetics. #vitiligo #fullcoveragefoundation Una publicación compartida de Keira Walcott (@kandorcosmetics) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 3:55 PDT













La aceptación de su novio le dio la idea de hacer una empresa en base a sus necesidades, las que veía en muchas otras personas. "Me di cuenta de que podía transformar mis inseguridades en algo positivo y decidí lanzar una empresa", explica.









El resultado fue Kandor Cosmetics, que ya se está comercializando. Es una línea de base dedicada a personas con vitíligo, eczema, psoriasis y rosácea.