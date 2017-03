Increíble: tienen una cama de 5.5 metros para una pareja y sus hijos

Ryan y Kim Constable generaron gran cantidad de comentarios, al compartir a través de sus redes sociales, su manera de recibir las noches en familia: una cama de 5.5 metros, es la protagonista. La pareja cuenta con cuatro hijitos, Corey (11), Kai (9), Maya (6) y Jack (5).





Ahora los seis comparten una cama gigante, la cual ha sido diseñada por ambos padres, para la comodidad y distracción de todos los miembros de la familia. Un cuarto espacioso, una cama matrimonial, una mediana y otra individual son los componentes perfectos para cambiar la forma de ir a la cama, tanto de los padres como de los chicos.





Seguramente, todos se preguntarán ¿de dónde ha surgido esta idea?, y es que, todo lo generó un comentario del hijo mayor, Corey. Un día comentó que él cuando era más chico, la mayoría del tiempo, dormía con sus padres. Punto que desencadenó toda una ola de celos y preguntas por parte de los más pequeños.





La dinámica ya estaba establecida, a medida que iban creciendo los niños, se mudaban a sus cuartos, solos, y cuando el próximo bebé nacía, sí compartía dormitorio con los padres.





Con lo que ellos no contaban es que los mayores ya no querrían dormir solos, sino junto a ellos, en el mismo cuarto. Y así fue como finalmente decidieron hacer una súper cama, en donde pudieran compartir todos durante las noches, leyendo historias, jugando y hablando sobre el día, hasta que llegue la hora del sueño.





La publicación de esta redecoración en el dormitorio disparó tantos comentarios, que varios medios contactaron a Kim, la madre, para que diera todos los detalles de esta práctica, incluido como es que ella y su esposo disfrutan de tiempo pareja.





En una entrevista para el programa This Morning, Kim asegura que la principal ventaja de este invento, es que sus noches no son tan agitadas, ya que no tiene que ir de un cuarto a otro para asegurarse de que sus pequeños se encuentren bien o no.





"Algunas personas tienden a pensar que dejas de ser un padre a las 8 de la noche cuando tus hijos se acuestan, y que deberían instalarse solos en una habitación oscura y dormir toda la noche, pero la realidad es que no siempre hay que hacer eso", asegura Kim, en la entrevista.





Explica, además, que en la mayoría de los aspectos de su hogar, no hay rutinas preestablecidas, todo se da de manera natural. Y para la hora de dormir, permiten que cada hijo lleve su ritmo, no obstante ellos se acuestan entre las 9 y las 11 pm, y los hijos mayores entre las 2 y 3 de la mañana.

¿Y la intimidad en la cama?





Ahora bien, una de las inquietudes que surgen sobre esto, es ¿cuándo la pareja disfruta tiempo a solas?, ambos deportistas, con agenda agitada y ¿compartiendo cama por las noches con sus pequeños? Para muchos, parece imposible encontrar un momento adecuado para intimar.





Sin embargo, en la entrevista, Kim explica que los dos son muy abiertos sobre este tema con sus hijos y que, frecuentemente se van juntos a dormir a la habitación de invitados para los momentos de "intimidad para adultos". Y que además de esta practica, también buscan de disfrutar momentos a solas, reservando un día a la semana para desayunar o cenar, solos, los dos, preservando así sus momentos como pareja.





La ciencia lo afirma





Este tema ha sido objeto de análisis y críticas, por lo que ella defiende su idea, apoyándose en los beneficios científicos que tiene esta práctica.





"La ciencia y la investigación han demostrado que la independencia temprana en realidad crea independencia temprana... Los niños que se ven obligados a crecer y ser independientes antes de que estén listos, en realidad pueden llegar a convertirse en personas asustadas que esencialmente quieren volver a la seguridad de la matriz toda la vida" argumenta, Kim.





La controversial publicación, seguramente puso a pensar a más de un padre, no obstante, no todos correrán a hacer la cama de 5 u 8 metros. La clave está en identificar las necesidades de tus pequeños, atenderlas y brindarles la libertad y confianza para que en el futuro sean adultos independientes. De una forma u otra, siempre debes estar atenta y estar ahí durante su evolución.





Fuente: eresmam