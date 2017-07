Increíble: Google soltará 20 millones de mosquitos infectados para detener al virus del Zika

Mientras científicos trabajan en entender el virus del Zika, que puso al mundo en alerta el año pasado, y crear una vacuna para ello, Google ha estado trabajando en otro plan alternativo. La empresa quiere controlar la propagación del virus utilizando el mismo organismo que lo transmite a los humanos: el mosquito.





Verily, la división de ciencias biológicas de Google, ha anunciado que soltará 20 millones de mosquitos machos infértiles en dos barrios del condado de Fresno en California a lo largo de cinco meses. No son unos mosquitos cualquieras: se trata de mosquitos de la especie Aedes aegypti — el principal vector del Zika y otras enfermedades — infectados con la bacteria Wolbachia. La bacteria es benigna y no significa ningún peligro a los humanos.





Sin embargo, cuando estos mosquitos modificados se reproducen con hembras de la misma especie, los huevos de estas no se desarrollan correctamente y no nacen. El objetivo de Verily es reducir de forma drástica la población del mosquito Aedes Aegypti en los barrios de Fresno. El experimento forma parte del Debug Project, una iniciativa de la empresa que busca disminuir el impacto negativo de los mosquitos que transmiten enfermedades.





Para generar millones de este tipo de mosquito, Verily construyó un robot que puede criar un millón de los insectos por semana. También utilizó máquinas y algoritmos de software propios para incrementar la cantidad de mosquitos que produce.

El área de Fresno ha sido seleccionada a propósito debido a que la presencia de Aedes aegypti es común allí. Además, a principios de este año, según Yahoo, una mujer se convirtió en el primer caso de Zika del condado después de tener relaciones sexuales con alguien que había sido infectado con el virus durante en viaje.





Aunque la forma más habitual de ser infectado con Zika es mediante la picadura de un mosquito, el virus también se puede transmitir de una madre a un feto durante el embarazo y a través del contracto sexual.





Los mosquitos de Verily no pican a los humanos y no transmiten enfermedades. El proyecto es una de varias iniciativas de diferentes empresas que están experimentando con modificar a los insectos. Algunos de estos, como Verily, tienen como objetivo reducir la propagación de enfermedades mortales. No obstante, otros también están modificando a los insectos para proteger a los cultivos.