Hallaron una nueva especie de araña gigante

Con un tamaño similar al de una tarántula, la 'Califorctenus cacachilensis' o araña errante de la Sierra de las Cacachilas, en Baja California (EE.UU.), ha sorprendido a los investigadores. Un equipo de científicos del Museo de Historia Natural de San Diego (EE.UU.), junto a colegas mexicanos y brasileños publicó el descubrimiento de esta nueva especie en la revista especializada 'Zootaxa'.



Según reseñó al respecto el diario 'El País', este tipo de araña se refugia en cuevas, posee "largas patas cafés y peludas" que se desprenden de "su abdomen amarillo" y "cuando sus cuatro pares de ojos clavan su mirada ante una amenaza, sus enormes colmillos dejan claro que no será una adversaria fácil de derrotar".



Si bien su mordida es venenosa, se ha descartado que sea letal para los humanos. "Me mordió una mientras trataba con una de ellas y sigo vivo", sostuvo Jim Berrian, uno de los coordinadores de la investigación. No obstante, aclaró que no han estudiado a fondo su toxicidad.





Por su parte, otra de las científicas que participó del hallazgo, María Luisa Jiménez, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, afirmó que cuando vio la araña "por primera vez" le impresionó "su tamaño". "Sospechaba que algo nuevo estaba allí para ser descrito", agregó.





En el informe presentado en 'Zootoxia' el equipo de investigación comandado por Berrian y Michael Wall, apuntó que descubrieron un exoesqueleto en 2013. Sin embargo recién ahora pudieron comprobar que se trataba de una nueva especie y también de un género en sí mismo.