Hacé este test que te dirá cosas que ni tu sabías sobre tu personalidad

El test es muy sencillo. Vamos a comenzar. Solo consiste en elegir uno de los siguientes botones.





¿Cuál elegirías tú?





BOTÓN ROJO:





Si esta fue tu elección queremos decirte que eres alguien muy intenso y apasionado. Parece ser que le pones muchas ganas a cada cosa que haces y que no te detienes jamás hasta conseguir tus objetivos.





BOTÓN ROSA:





Este es el color que caracteriza a las princesas, esta elección significa que vives en un mundo idílico, en una nube y no precisamente en una nube voladora. Pero no te preocupes, que eso no es malo, pues siempre intentas ver el lado positivo y dulce de las cosas, aunque si puedes tener problemas si personas oportunistas se enteran de tu verdadero carácter.





BOTÓN AMARILLO:





Si tu elección fue la alternativa del botón amarillo significa que la característica que te define es la creatividad. Esta es una virtud maravillosa, así que...¡Tienes que aprovecharla! Estamos seguros que le sacarás provecho a tu imaginación desbordante.





BOTÓN MORADO:





Este es el color de los sentimientos. Si escogiste este botón significa que eres alguien muy sentimental, y que te tiene sin cuidado lo que los demás piensen de ti. Te caracteriza tu firmeza en tus decisiones.





BOTÓN NARANJA:





¿El botón de color naranja fue tu elegido? Entonces ser el centro de la fiesta es tu característica principal. Eres querido por todos, eres alguien muy sociable y siempre estás dispuesto a ayudar, estás lleno de energía y muy intranquilo. ¡Sencillamente no te puedes estar tranquilo!





BOTÓN AZUL:





Si el botón azul fue tu opción escogida, significa que tu personalidad es muy favorable para todas las personas que te rodean. A tu lado todos se sienten bien porque transmites una gran paz interior y confianza.





BOTÓN VERDE:





Este es el color de la naturaleza, así que si te inclinaste por este color significa que tu personalidad tiene la frescura de la vegetación. Eres una persona muy positiva y servicial, pues te encanta ayudar al resto, haces todo posible para apoyar a quien te necesita.





BOTÓN GRIS:





Si te inclinaste por la opción del botón gris significa que tu carácter es sumamente racional y comedido. Tienes recelo a las nuevas cosas o a correr riesgos y a aventurarte, te cuesta realmente mucho trabajo apostar por lo nuevo.





Después de pasar el test:





¿Estás de acuerdo con el refrán que dice... dime qué color prefieres y te diré como eres?





Fuente: perfecto.guru