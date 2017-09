Fue al hospital para no estar solo el día de su cumpleaños

Embed





"No tuvo hijos y su compañera de vida se fue hace 4 años. Sus hermanos fallecieron todos, el era el menor de ellos", explicó.



"Decidimos comprarle una mini tortita, una vela para que pida lo 3 deseos y como verán improvisamos unos globos con guantes. La cara de este hombre y sus ojos llenos de lágrimas de tanta emoción por algo tan simple como esto no me lo olvido NUNCA más. Uno de sus deseos fue que el próximo año le pase lo mismo".



Para cerrar el posteo, Gisel compartió una reflexión: "Valoremos lo que tenemos y no lo que nos falta, si tenes alguien que te espera, alguien que te llama, que se preocupa por vos, te valora y te ama, amalo mucho y sobretodo CUIDALO porque sos millonario y no te estás dando cuenta".

