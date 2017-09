Filmó a su esposa en la cama con su jefe y ahora puede ir preso

"¡Lo tengo todo en video! ¡Todo en video!... No puedo creerlo, Nancy. No me lo puedo creer", gritó Sean mientras ingresaba y la pareja buscaba taparse con las sábanas. "Pará. Por favor, pará. Bueno, lo entiendo, lo entiendo. Pará", le respondió su esposa, Nancy.





Sin embargo, antes de ingresar, el hombre había filmado unos 7 segundos de su esposa teniendo sexo con Albert Lopez. El problema judicial, para Donis, surge porque el hecho no sucedía en su casa, sino en la propiedad del amante de su mujer.





Por más paradójico que suene, ahora, los videos podrían costarle hasta 15 años de cárcel, pero ¿cómo hizo Donis para llegar hasta la casa de Lopez? Mientras cuidaba a su hijo de 5 años y su mujer había salido, presuntamente para comer con amigas en el restaurante Elizabeth, en Nueva Jersey, quiso jugar con el iPad y no lo encontró, así que activó la función "Find my iPhone".





La app trazó un camino inimaginado. En realidad, el iPad no estaba en su casa. En cambio, se movía en dirección a Rockland. En ese momento, le acecharon las dudas que en el último tiempo revoloteaban en su cabeza. Creyó que era la oportunidad para confirmar -o desechar- su sospecha.





Segunda pregunta: ¿cómo entró a la casa? El 15 de abril de 2016, Donis siguió el trayecto del iPad hasta que llegó a una casa en la zona residencial de Pomona. Vio el auto de Nancy en la entrada y, según lo que declaró, la puerta estaba abierta, así que no tuvo que hacer más que desplazarla y subir las escaleras.





Después de la escena, el matrimonio Donis se terminó. En febrero, firmaron los papeles del divorcio y parecía que era el final de los problemas. Sin embargo, algunos meses después, Sean Donis recibió una notificación de un juzgado de Rockland que le informaba que había sido imputado por allanamiento y vigilancia ilegal. La denuncia procedía de Lopez, el amante, que asegura que el acoso continuó tras el encuentro.





Donis ya se declaró no culpable de los dos cargos, pero deberá volver al juzgado el 20 de septiembre para el juicio. "Siento que es injusto lo que me están haciendo", dijo al New York Post. "Es como si me estuvieran castigando dos veces". Ahora, un jurado deberá determinar su culpabilidad. Se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.

Fuente: infobae