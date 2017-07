¿Fan de las series? Mirá los problemas de salud que te pueden traer

Vivimos la era de oro de las series y el fenomeno crece día a día, incluso relativizando en parte la importancia del cine en el consumo de arte. ¿Moda o nueva tradición ya instalada entre el público de todo el mundo?





Sea como fuere, pasar noches sin dormir o desatender cuestiones de la vida cotidiana puede afectar la salud, no importa de qué serie estemos hablando.





Según la American Academy of Sleep Medicine la adicción que generan las series provoca un recorte en las horas de sueño y sufrir distintos desórdenes en el organismo.





El listado de riesgos emitido por esta institución está motivado por un reciente estudio que indica que el 15% del consumo de series online se realiza desde las 12 am hasta las 6 am, justo durante las horas que deberías pasar durmiendo y no realizando cualquier otra actividad.





Los principales problemas