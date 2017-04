Estuvo una semana desnuda y esto fue lo que aprendió de su cuerpo

"No soy una puritana, pero siempre sentí cierto grado de incomodidad respecto de estar desnudos. Cuando leí que los nudistas tienen una mayor autoestima que aquellos que usan ropa, decidí pasar una semana desnuda en la intimidad de mi propia casa para ver lo que podía aprender", argumentó.





Investigadores de la Universidad de Londres descubrieron que los nudistas que participaron en su encuesta tienen una mayor autoestima que sus pares que portan ropa. También tenían "mejor imagen corporal" y eran "más felices" en parámetros generales.





Por su parte, la doctora en psicología Samantha Clarke manifestó que gran parte de las personas se suelen ver a través de una lente muy crítica: "No miramos a nuestro cuerpo como un todo, nos centramos en las cosas que no nos gustan. Pasar tiempo desnudo puede ayudarnos a percibir nuestro cuerpo como un todo", explica.





"Estar cómodo con su cuerpo, y ser consciente de todas las cosas increíbles que hace, realmente puede ayudarle a abrazar sus cualidades. Tu cuerpo no es quien eres. Es sólo un vehículo que te permite moverse por el mundo", aportó la especialista.





Cat Rodie trabajó, cocinó, limpió, leyó y durmió completamente desnuda durante los 7 días de la prueba. "En uno de los días más calurosos de Sydney, el sudor se acumuló bajo mis senos 'sin apoyo' y mi cola y piernas se pegaron a la silla. Me sentía muy incómoda", describió.





No obstante, hubo otra ocasión en que tuvo una experiencia "liberadora y divertida". "Me sentí profundamente conectada y presente en mi propio cuerpo. Una tarde lluviosa, corrí hacia el patio trasero para rescatar la ropa que estaba colgada. En el apuro, había olvidado que estaba desnuda, pero la sensación de las gotas de lluvia golpeando sobre mi piel fue celestial. Era algo que no había experimentado desde la infancia", recordó.





Rodie, que sólo fue vista desnuda por su familia compuesta por su esposo y sus dos pequeñas hijas, relató que obtuvo en esa semana una "sensación de conocer" su cuerpo.





Después de pasar una semana desnuda en casa, la perspectiva de desnudarse en público, en una playa por ejemplo, se hizo menos desalentadora para Rodie. "Una vez que se sienta cómodo en su propia piel, usted es dueño de su lugar en el mundo", aseguró.





