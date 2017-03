Esto pasa cuando se usa maquillaje vencido

"Existen productos rotulados hipoalergénicos: no quiere decir que no dan alergia, indican que la probabilidad es muy baja y que se han testado para determinar su tolerancia. Para pieles con tendencia grasa, se deben buscar cosméticos libres de grasitud, no comedogénicos (que no formen puntos negros). No es aconsejable comprar un producto porque lo usa una amiga y le queda bien. En la mayoría de los puntos de venta existen personas entrenadas que asesoran o, incluso, que hacen pruebas para ver cómo quedará, la tolerancia, entre otros factores. Si aún es difícil la elección, la consulta con un dermatólogo podrá evacuar las dudas que existan", aseguró a Infobae la especialista.