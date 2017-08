Esto dice la forma de tu cola sobre tu salud

Dicen que nuestro cuerpo siempre se manifiesta cuando algo en nuestra salud anda mal, o bien. Por ejemplo, no todas las personas tienen los mismos rasgos físicos. Hay quienes son delgados, gordos, "medianos", entre otros. Cada uno tiene un tipo de salud determinada y le afecta según la forma de su cuerpo.





Así mismo, la forma de tu cola también habla de vos, de tu salud y de tu rutina diaria. Ante esto, Upsocl identificó cuatro tipos de colas que dicen más o menos qué sucede con en cada cuerpo.





1. Redondo o "Forma 0"





En este tipo de cola, la cadera y la cintura son casi del mismo tamaño, pero el trasero tiene más forma de burbuja. Es uno de los traseros más fáciles de moldear con el ejercicio y luce grande, por lo que refleja un buen estado físico y una correcta distribución de la grasa corporal. Sin embargo, a veces el aumento de peso provoca que se vea bastante pesado.

2. Cuadrado, o "Forma H"





cola 3.jpg En la cola cuadrada la cintura y cadera son casi del mismo ancho, es por eso que generalmente este trasero se ve un poco "plano". Así mismo, también refleja que la grasa corporal tiende a distribuirse en la cintura.

3. Forma de corazón o "A"





Considerada como el tipo de cola "más femenina", la que tiene forma de corazón o pera tiende a distribuir su grasa hacia la parte baja del trasero, creando la forma de un corazón invertido.



4. Invertido o "Forma V"

En este tipo de cola la cintura es más angosta que las caderas y, a su vez, estas suelen ser más grandes que la parte baja del trasero, que no tiene tanta grasa acumulada. En el caso de las mujeres, con este tipo de trasero suelen tener niveles de estrógeno más bajos que el promedio.





