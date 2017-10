Estas son las 11 señales del "gaslighting", la manipulación silenciosa

¿Cómo funciona? Es un trabajo gradual: el manipulador, de forma sutil y de a poco, hace que su víctima se cuestione sus recuerdos, haciéndole creer que ciertas situaciones fueron menos grave de lo que las recuerdan, o hasta que no existieron.





A continuación, te dejamos 11 técnicas que los gaslighters suelen usar, según la psicóloga Stephanie Sarkis:





1- Mienten descaradamente





Sabés que lo que están diciendo es mentira, sin embargo lo dicen con tanta seriedad que logran marcar un antecedente: una vez que te mienten descaradamente, no sabés si todo lo demás que dicen es verdad o mentira. El objetivo de esto es confundirte y mantenerte con la duda.





2- Niegan cosas que dijeron, aún si tenés pruebas





No tenés duda de que dijeron o prometieron algo, pero lo niegan y niegan hasta que te hacen cuestionarte si verdaderamente lo dijeron. Y mientras más te cuestionás, menos creeés en lo que escuchaste, y más empezás a creerle a ellos.





3- Usan las cosas más importantes para vos para atacarte





Por ejemplo, si tenés hijos, pueden llegar a decirte que no los deberías haber tenido, o que no estás cumpliendo tu rol de madre/padre como deberías. O tal vez ataquen tu identidad: te dicen que si no fueses de tal forma, serías mejor, más digno, más interesante, etc.





4- Atacan al largo plazo





Esto es lo más dañiño del gaslighting: se hace de forma sutil. Empieza con una mentira pequeña, después otra, después un comentario despectivo, y así comienza a agrandarse. Podríamos compararlo con la analogía de la rana en el agua: el calor va aumentando de a poco, de modo que la rana no se da cuenta de lo que le está pasando.





5- Dicen algo pero hacen otra cosa





Si sospechás que alguien te está haciendo esto, fíjate en lo que hacen, no en lo que dicen. Lo que dicen es mentira, sus acciones son lo que verdaderamente importa.





6- De vez en cuando te halagan o felicitan para confundirte





La persona que constantemente te está criticando o diciendo que no valés, de repente te halaga o felicita por algo que hiciste. Esto contribuye a confundirte: tal vez no sean tan malos como pensás. Pero sí, lo son. Esta es una técnica calculada para mantenerte en duda y hacerte dudar de tu realidad. Además, fijate por qué te halagan: probablemente sea por algo funcional al gaslighter.





7- Saben que la confusión debilita a la gente





Los gaslighters saben que la gente necesita sentir estabilidad y cierta "normalidad" en su vida, por lo que su objetivo es desacomodarte para que constantemente te cuestiones todo. Y la tendencia natural de los humanos es buscar a la persona o entidad que los haga sentir más estables, y oh casualidad: ese suele ser el gaslighter.





8- Proyectan sus defectos en los otros





Ellos se drogan o engañan a su pareja, pero todo el tiempo te acusan a vos de hacer eso. Lo hacen tan seguido, que empezás a intentar defenderte y te distraés del comportamiento del victimario.





9- Tratan de poner a la gente en tu contra





Los gaslighters son maestros en manipular y encontrar gente que los va a apoyar sin importar qué, y van a usar a esta gente en contra tuya. Comentarios del tipo "tal persona dijo que no sos buena" o "tal otro no confía en vos" son comunes en ellos, pero no significan que esas personas de hecho hayan dicho eso: recordá que los victimarios son mentirosos constantes, y usan esta técnica para que no sepas en quién confiar -lo que te lleva siempre de vuelta a ellos. Su objetivo es aislarte, porque el aislamiento les da mayor control.





10- Te dicen que vos u otras personas están locas





Esta es una de las herramientas más efectivas del gaslighter, ya que te desautoriza. Al cuestionar tu salud mental, el victimario logra que otras personas no te crean cuando decís que es abusivo o que está fuera de control.





11- Te dicen que todos los demás son unos mentirosos





Al hacerte creer que todos los demás mienten (desde tu familia hasta los medios), lo que el gaslighter logra es que te cuestiones tu realidad. Nunca nadie te había dicho las cosas de forma tan frontal, así que, ¿cómo va a estar mintiendo? Pero sí: es una técnica de manipulación para que en lugar de ir a otras personas, recurras a él/ella cuando necesites información "verídica" -que por supuesto no lo es.









Fuente: mdzol