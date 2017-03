Espiaba a su vecina en la intimidad y descubrió lo peor

La chica se consideraba amiga de su vecina y le daba vergüenza decirle que por favor bajara los decibeles cuando tuviera relaciones sexuales. Es por eso que prefirió contarle a un amigo, pero este le dijo la verdad más dolorosa: todos sabían que la persona con la cuál la residente tenía sexo, era el novio de Danielle; su pareja la engañaba.





La mujer decidió corroborar la información. Revisando conversaciones de su novio en Facebook, se dio cuenta que las infidelidades eran con varias mujeres, incluidas su vecina de arriba. "Fui a sus mensajes y comencé a leerlos. Había docenas de ellos entre él y otras mujeres. No sólo me había engañado con dos mujeres, había muchas más. Y lo peor, que una de esas mujeres era nuestra vecina de arriba. No podía creer lo que estaba leyendo", contó Danielle.





La mujer, quien en ese instante esperaba un hijo con Shane -su pareja- declaró que la relación de la vecina con su novio era muy cordial, "Él siempre subía a pedirle un cigarro y se tardaba media hora en regresar. Él no había subido sólo por un cigarro, había subido para tener sexo. Todo el tiempo ella había pretendido ser mi amiga" explicó.





"Yo creía que los ruidos que venían de arriba era de ella y su novio, pero no lo eran. Eran de ella y mi pareja Shane" finalizó la mujer.





Como venganza, Danielle hizo captura de pantalla de la conversación de su ex novio con la vecina, y la subió a las redes sociales, según informó The Sun.





Fuente: mundotkm