Escracharon en las redes a una maestra que pedía sexo para aprobar a sus alumnos

La mujer, según los internautas tiene el nombre de Yolanda y según acusaciones, pide sexo a sus alumnos a cambio de aprobarlos en sus asignaturas. En las imágenes se puede ver a la supuesta maestra teniendo relaciones sexuales con un joven, quien graba el acto con un celular frente a un espejo.





En un comunicado, el gobierno de Nuevo León detalló que la Secretaría de Educación en el estado tuvo conocimiento del video a través de las redes sociales el pasado 14 de julio, pero hasta ahora no han confirmado que se trate de una docente.





"El gobierno del estado se compromete a investigar este caso brindando la debida atención y protección a las víctimas, y realizando las acciones necesarias para que los responsables de los delitos que resulten sean sancionados", señala.





Ante la posibilidad de que los hechos involucraran a un menor de edad, la Secretaría denunció el hecho ante la Fiscalía de Nuevo León (PGJNL), que ya investiga el caso.





En la supuesta cuenta de Facebook de la maestra acusada aparecen una serie de mensajes que se refieren al video. En el primero asegura "Soy una persona de grandes valores, soy humana y suelo equivocarme, pido una disculpa a México". En un segundo pide ya no compartir el video y en un tercero agradece los mensajes de apoyo y pide comprensión porque "ahorita no me siento bien".





Su cuenta de la red social esta inundada de insultos y calificativos despectivos.





Fuente: infobae