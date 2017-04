Enterate por qué mucha gente piensa que el 24 de abril es feriado

Asimismo, la ley indica que se autorice a "todos los empleados y funcionarios de organismos públicos de origen armenio a disponer libremente los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad". Lo mismo para "todos los alumnos de origen armenio que estén desarrollando sus estudios de nivel primario o medio en establecimientos educativos públicos a ausentarse en - esa - fecha".

El número de feriados para este año quedó fijado en 16, dos menos que el año pasado. Para el próximo quedan 10 días, el día del trabajador, el primero de mayo.

Solamente hubo un fin de semana superlargo (cuatro días corridos) y fue por los días de Carnaval en febrero. Si bien hubo cuatro días en Pascuas, cabe recordar que el Jueves Santo no es feriado nacional, sino que se trata de un "día no laborable" y que por lo tanto no todos pudieron disfrutar. En tanto, este año se incrementan los fines de semana largo (aquellos de tres días) y se elevan a nueve, mientras que durante el 2016 hubo cinco.





De esta forma, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior, mientras que los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente. En esa lista para lo que queda del año, se encuentran: el 17 de junio, fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes y el 20 de junio, fallecimiento del General Manuel Belgrano.





A continuación, los feriados que quedan para este 2017: