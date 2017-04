El impactante rostro de una modelo que fue atacada con ácido por su ex pareja

La modelo que quedó desfigurada luego de que su exnovio le arrojará ácido decidió mostrar su rostro. La italiana Gessica Notaro, quien fuera candidata a Miss Italia, apareció en un programa televisivo y contó como fue la brutal agresión.

La joven primero apareció en cámara con su rostro tapado. Y pese a que el conductor del programa le ofreció la chance de que realice la entrevista con el rostro tapado, ella prefirió mostrar sus cara. "Quiero que vea lo que me hizo. Esto no es amor", dijo en alusión a Edson Tavares, quien la atacó el 10 de enero pasado por la noche cuando ella llegaba a su casa, después de meses de amenazas y hostigamiento.

Notaro y Tavares se conocieron en el acuario de Rimini donde trabajaban. Entablaron una relación que duró dos años e incluso convivieron. Pero Tavares no pudo tolerar la ruptura.

La chica recordó qué pasó por su cabeza segundos después de ser bañada por ácido. "Mientras al ácido me comía la cara, yo rezaba. Rezaba a Dios: «Quitame la belleza, pero por lo menos déjame la vista»".

Por las secuelas del ataque la joven no podrá volver a trabajar en el acuario. "No voy a poder bañarme con mis queridos delfines porque el cloro sería devastador", aseguró.

Tavares se encuentra en la cárcel, donde espera la resolución del juicio y su condena. Su permiso de residencia en Italia fue retirado y será expulsado del país europeo tras la condena.

Pese a todo, Notaro dijo que no odia al hombre que le arruinó la cara para siempre. "No lo odio. Nunca lo voy a perdonar, pero no lo odio".