Despidieron a conductora de TV que contó que es prostituta y amante de un político

Un vocero del canal Pink dijo que el show de Nurkic, de 26 años, fue cancelado debido a las quejas de los espectadores sobre el comportamiento de la famosa, quien reveló que empezó a prostituirse a finales de enero.





"Aunque su programa era de entretenimiento y no tenía la intención de ofender o humillar a nadie, la dirección decidió cancelar su emisión (...) debido a las numerosas quejas de los espectadores", indicó el medio.





"La prostitución es como cualquier otro trabajo. No veo nada malo en ella", se defendió Nurkic en una entrevista al portal Kurir. "Tengo que vender mi cuerpo para sobrevivir y hacer algo más de dinero", añadió.





Aunque la prostitución es ilegal en Serbia, Nurkic asegura que no teme terminar entre rejas. "No tengo miedo de ir a la cárcel (...) Tengo un novio que es político y no permitirá que me detengan" , declaró.





En referencia a sus clientes, Nurkic- que era parte de The Mighty Program- afirmó que "sus servicios los usan hombres de negocios" y que es muy quisquillosa, y afirmó que sólo acepta hombres guapos y adinerados que pueden pagar por sus servicios.





¿Su tarifa? Senada detalló que pide USD 500 por una noche y USD 1.000 por sexo grupal.





"Cuando sus mujeres no están en casa, voy a sus fiestas sexuales", detalló la mujer. Además del dinero que le pagan por sus servicios, también le dan costosos regalos, como perfumes y ropa interior erótica.





La joven insiste que ella no tiene nada que temer y envió un contundente mensaje a sus detractores: "Los que quieren encerrarme en la cárcel son los mismos que me ayudan a pagar las facturas y a ganar el dinero que necesito para vivir".





Fuente: infobae