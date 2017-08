Descubrió que su mujer era infiel y su venganza fue increíble

El usuario de Reddit, Itsme03, publicó la extraña historia en el foro ProRevenge (venganzas profesionales) para que todo mundo se divirtiera un rato.

Titulada "Regalo de cumpleaños a exesposa". Su historia tuvo cientos de comentarios e incluso hizo una actualización para contar cómo es su vida después. Así sucedió:

Atentos chicos y chicas porque es hora de contarles la historia de mi esposa infiel y cómo la jodí. Yo tenía sospechas porque ella daba muchos indicios. Constantemente se reía y sonreía cuando texteaba, diciendo que era su madre cuando yo le preguntaba. Siempre necesitaba quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando llamaba a sus compañeros de trabajo siempre me decían que ya se había ido hacía horas. Cuando le pregunté qué estaba pasando, ella se reía y me explicaba que era una broma que se hacían siempre en la oficina. El colmo fue cuando salió por leche a las 11:30 de la noche y regresó a las dos de la mañana. Ahora, si hay algo de sabiduría que pueda compartir con otros es que si creen que su media naranja los engaña, contraten un investigador privado. Son muy buenos en su trabajo y te darán evidencia que realmente ayudará en un futuro divorcio.

Avanzamos a su cumpleaños, muchos meses más tarde. Sé lo que están pensando, por qué diablos esperé tanto tiempo antes de confrontarla y por qué tenía que ser en su cumpleaños. La respuesta a la primera pregunta es que yo quería tener tanta evidencia como fuera posible para dársela a mi abogado y para hacer los arreglos del lugar a donde me iba a ir a vivir, etc. La respuesta a la segunda pregunta es que claro, tenía que ser en su cumpleaños. Verán, luego de preguntarle qué quería hacer en su cumpleaños este año, ella insistió en que me fuera con mis amigos fuera de la ciudad porque ella siempre tenía que trabajar y no quería que le recordara que estaba envejeciendo.

Así que ya sé que tiene algo entre manos, pues encontré una botella de champaña y dos copas escondidas. Hice lo que cualquier hombre sensible hubiera hecho. Me fui a la casa de mis amigos haciendo como que me había ido de la ciudad. Mientras estaba ahí, llamé a su papá, a su mamá, a su hermana y a muchos de sus amigos. Les dije que quería darle una gran sorpresa y nos metimos a escondidas al cuarto con un gran pastel con velas, serpentinas, globos y demás cosas para la fiesta. Suena divertido, ¿no? Sí que lo fue.

Son las 8:30 de la mañana y me encuentro con todos afuera de nuestro departamento. Todos nos amontonamos en el elevador (ocho en total), su madre cargaba el pastel y yo les recuerde a cada momento que no hagan ruido y se mantengan quietos. Pongo la llave en la cerradura y abro la puerta, nos metemos en silencio por el pasillo hasta la recámara. Cada uno trae serpentinas y mi suegra trae el pastel sonriendo de oreja a oreja.

venganza infidelidad.jpg



Cuando abro la puerta todos gritamos ¡sorpresa! Pero la sorpresa fue para nosotros... Ahí estaba mi esposa, doblada en posición de can con su amante viéndonos incrédulo. Su mamá tiró el pastel, su hermana gritó, su padre empezó a gritar. Hago como que estoy horrorizado mientras sus amigos nos empujan a todos para afuera mientras le gritan a ella. Mi ahora exesposa llora y grita y me pregunta cómo pude hacerle esto, mientras su amante, desesperadamente trata de ponerse los pantalones y huye del lugar. No necesito decirlo, pero fue uno de los mejores regalos de cumpleaños que he dado.





Fuente: laguiadelvaron