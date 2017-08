Descubrí si tu mascota está viendo fantasmas

1. Si tu perro sigue con la mirada algo que vos no ves:





Ese es un claro ejemplo de una percepción de algo que está más allá de nosotros. Con sus agudizados sentidos ellos sienten, huelen, ven cosas que nosotros no podemos ver. Los perros pueden detectar movimientos muy sutiles. Su olfato es 10.000 veces más fino que el nuestro y su oído escucha frecuencias que para nosotros "no existen". Aquí, el caso de un pastor belga asustado por algo que no vemos. Así lo describe su dueña: "El perro empezó a gruñir y no sé qué le pasó que no dejaba de ver la guitarra, como si algo estuviera escondiéndose detrás de ella. Bueno que hasta me dieron escalofríos!".





2. Cuando tu perro ladra a la nada misma:





Este punto se suma al anterior. Si tu mascota sigue atenta algo con la mirada y luego comienza a ladrar... es para preocuparse. Los perros son animales territoriales y cuando ven algo que podría hacerte daño ladran para protegerte, proteger a su dueño. También pueden estar ladrando por desesperación, cuando ni siquiera ellos saben qué es lo que están viendo:





3. Si te ignoran cuando los llamás:





Es un punto delicado. Los gatos son más propensos a ignorar a sus dueños, incluso los perros pueden hacerlo porque sí. Pero si llamás a tu mascota, para jugar o para darle de comer -dos estímulos a los que normalmente responden- y se quedan mirando a la nada, petrificados... bueno, otra vez tenés que preocuparte: es muy probable que estén viendo un fantasma.





4. Cuando tienen un miedo profundo a algo que no lográs detectar:





Si tu mascota ya presenta todos los síntomas anteriores, bueno, no queda mucho más para agregar. Pero si tu perro (esto es menos común en los gatos) tiene terror a una zona particular de la casa o comienza a chillar y se acerca a vos, o pone la cola entre las patas y agacha la cabeza sin motivo alguno, es otro claro indicio de que está viendo una presencia, un ser de otro plano.





Fuente: blogs