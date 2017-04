Descubrí cómo saber si los cosmétiicos están autorizados y en buen estado

Las cremas y los productos de maquillaje son protagonistas de los rituales cotidianos de todas las mujeres. Por eso, además de elegir los que corresponden a cada tipo de piel, es importante tener en cuenta algunos secretos para que el uso sea correcto y sin efectos adversos.





Un punto de partida fundamental es revisar atentamente los rótulos de cada producto que, además de especificar la aprobación por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), deben incluir: nombre correcto, finalidad cosmética, componentes, fecha de expiración, código o serie de fabricación, contenido neto, razón social de la empresa, país de fabricación, modo de uso y advertencias para su almacenamiento.





El dato extra para tener en cuenta: "los productos cosméticos no se registran, se notifican. La ANMAT no les asigna un número de registro como si hace con los medicamentos", explica la doctora Agustina Vila Echagüe, dermatóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología.





"Cuando el tamaño del envase no permita incluir todas las indicaciones en el rótulo, deberá agregarse un prospecto que se adjuntará al envase y que aclarará todos estos aspectos", agrega el Doctor Christian Sánchez Saizar, dermatólogo.





Además, siempre hay que tener en cuenta que los cosméticos no tienen principios activos de relevancia, por lo que las consecuencias no deseadas que pueden causar se relacionan con la adulteración del producto y con el uso de pigmentos no aprobados o no testeados. Por eso, siempre se recomienda elegir marcas conocidas y que cumplan con las reglamentaciones de la ANMAT.





La fecha de vencimiento, que debe figurar en la caja, es otro punto que no se debe pasar por alto. Un hábito para no equivocarse es revisar cada seis meses lo que guardamos en el botiquín, desde muestras gratis hasta las cremas y los cosméticos. Más allá de su caducidad, también hay que tener en cuenta si perdieron el color, el perfume y la textura original. Si las capas superiores de las cremas se ven más liquidas y, los cosméticos, secos, será el momento de desecharlos.





Las consecuencias adversas que pueden causar van desde dermatitis alérgicas, enrojecimiento (eritema), hinchazón (edema), picazón (prurito), alteraciones en el pelo y las uñas, urticaria, fotosensibilización y ampollas.





En estos casos, según Vila Echagüe, hay que "suspender por completo todos los productos hasta saber cuál provocó la alergia. Y, de inmediato, concurrir al dermatólogo o al oftalmólogo, en caso de que las lesiones sean en los párpados y comprometan el ojo." Si esto sucede, es importante limpiar la piel con lociones para piel sensible de marcas reconocidas o con té concentrado frío de manzanilla, que ayudará a disminuir la reacción.





Reglas de uso





Además, para minimizar aún más los posibles riesgos, hay pautas que conviene tener en cuenta. Acá, algunas de ellas.





- Guardarlos en lugares secos, frescos y con poca luz. En especial las cremas que contienen ácidos como la vitamina C (ácido ascórbico) al estar expuestos a la luz, se oxidan y pierden efectividad.





-No aplicarlos con los dedos porque eso contamina los componentes. Utilizar pinceles, brochas o aplicadores especiales (que algunas marcas incluyen en sus presentaciones).





-Si estás usando un producto con ácido retinoico y decidís guardarlo hasta el próximo verano, debe cerrarse muy bien y guardarlo en un lugar seco y fresco, como la puerta de la heladera.





- Si tuviste un herpes, conviene descartar los productos para labios; y si te recuperarse recientemente de un orzuelo, hacer lo mismo con la máscara para pestañas y las sombras.





-Los protectores solares no sirven de una temporada a otra. Por eso, es mejor deshacerse de ellas al final del verano y así evitar una quemadura solar.





