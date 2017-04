Decidió escrachar a dos testigos de Jehová por abuso

Una joven de 18 años realizó una denuncia pública a través de la red social Facebook acerca de abusos cometidos por dos personas pertenecientes al culto d ellos Testigos de Jehová en Santa Elena, Entre Ríos. La denuncia es pública pero no se formalizó a nivel policial ni judicial.





Las personas del culto habían sido denunciadas anteriormente por otra joven, en esta ocasión la víctima manifestó que sufrió todo tipo de manoseos durante su niñez. "Muchas veces me pregunto, porque sigue esta persona en la religión con tantas cosas que ha hecho, está en medio de criaturas a las que puede hacerles algo, a mí me dio asco lo que me hizo siendo una nena de 10 o 11 años que no sabía lo que pasaba", expresó.





"Nunca lo quise hablar porque siendo chica nadie me iba a creer. Ahora que soy grande lo hago público para que sepan todos", escribió en su cuenta de facebook otra joven que manifestó ser víctima de abusos por parte de uno de las personas denunciadas recientemente.





La joven BM identificó con nombre y apellido a los abusadores y a otras menores víctimas.





El texto advierte a la población para que condene socialmente a estos dos hombres. De uno afirmó que "le encantaba manosear y abusar de niñas inocentes" y del segundo asegura que "le encantaba excitarse con una nena inocente".





Sin denuncia fomal

Si bien los casos son públicos, ni la Policía ni la Fiscalía de La Paz han tomado cartas en el asunto ya que esperan que se radique la denuncia formal. Mientras, el área de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena trabaja para localizar a BM.





El jefe de la Comisaría N° 15, de Santa Elena, Juan Carlos Faría, explicó a Entre Ríos Ahora que no pueden actuar de oficio ya que no existe una denuncia al respecto por parte de la joven o su familia. "Estamos al tanto pero no hay denuncia, todo está en la cuenta privada de ella. No se arrimó nadie acá, no hay nada judicializado. Estamos esperando que venga la madre", dijo Faría.





Consultado sobre por qué la policía no puede actuar de oficio en estos casos, el comisario señaló que "son cuestiones de instancia privada, no nos metemos, no iniciamos nada de oficio en estos casos". En ese sentido, indicó que "debería si o si venir –a radicar la denuncia- la damnificada o la persona que se sienta víctima de esa gente. Si o si necesitamos la denuncia de la víctima o si es menor de un familiar".





Por su parte, María Elena Vega, directora del área de la Mujer del municipio, dijo que aún no han localizado a la joven. "Según la edad que tenga yo me puedo ocupar del caso. Estoy tratando de ubicarla para ver si va a denunciar, para acompañarla. Sólo sabemos eso que subió al Facebook. Ya estuve hablando con abogados por las dudas ella o los padres estén en situación de denunciar", dijo.





"Si es mayor la voy a acompañar desde el área para que haga la denuncia que corresponda. Esto es muy reciente, hoy a la mañana se conoció en Santa Elena. Estamos tratando de ubicarla", dijo finalmente la funcionaria.

Consultada sobre el escrito publicado en la red, María Elena Vega dijo que entendió que BM es una de las víctimas y que hay otras menores que fueron abusadas. "Entendí que ella también y otras chiquitas, porque habla en plural, supuestamente", dijo y finalizó aclarando que una vez que localicen a la joven, si es menor de edad, deberá intervenir el Área de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Anaf).





Fuentes: Entre Ríos Ahora y Santa Elena Digital