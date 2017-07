De locos: mirá la transformación de una madre "zombi" por la heroína

Pero gracias a su voluntad y a la ayuda de sus seres más cercanos, pudo salir del infierno y ascender nuevamente a la Tierra. Lee Matos ha decidio mostrar al mundo el radical cambió que experimentó en el último año y medio en el que ha estado "limpia". Sin drogas.





Madre de dos hijas pequeñas, originaria de West Virginia, Estados Unidos, la mujer trabaja en una organización dedicada a la recuperación de adictos. Decidió publicar las fotografías de cuando era una zombi para poder ayudar a aquellos que estén atravesando una situación similar. Para que sepan que se puede salir, con mucho esfuerzo, de esa pesadilla llamada heroína.





"Así lucía yo, a diario, durante años. Con esto lidiaba mi esposo. Con esto estaban mis hijas. Esto es lo que mi familia y amigos vieron en las pocas ocasiones en que dejaba mi hogar. Estaba ENFERMA. Estaba MURIENDO. Melissa Lee Matos, drogas, narcotráfico, adicción, heroína, West Virginia, Estados Unidos, Había ido tan lejos que pensé que NUNCA me recuperaría", dijo Melissa. La mujer, quien se define así como una poeta y escritora, explicó que durante sus años de adicción estaba "tan perdida" que no se imaginaba sin ellas. "Solo quería morir. No me daba cuenta que apenas vivía".





Las fotos recientes que compartió con sus amigos de Facebook muestran a otra persona muy diferente a aquella que parecía una "muerta viviente" y cuya delgadez y aspecto nada tenían que ver con la actual. "Necesitaba que mis amigos vieran esto", expresó Melissa.





"Si estás actualmente en una adicción activa, esta es mi recomendación para ti. Mira estas fotografías. Imágenes de una chica muerta", concluyó la joven recuperada.





Fuente: infobae