Cuando ellas dejan de amar a un hombre empiezan a sentir estas 7 cosas

A las personas enamoradas se les nota el sentimiento porque lo traen a flor de piel, sobre todo a las mujeres quienes por lo general somos más sentimentales y expresivas, pero cuando estas van dejando de amar, también hay cosas que hacen o muestran que son indicios de que sus sentimientos han comenzado a cambiar.

Estas son las principales cosas que siente una mujer cuando va empezando a dejar de amar a un hombre, toma nota:





1- Despedirte ya no te da la menor congoja, no sientes nada cuando te dice adiós o sabes que no lo mirarás por un par de días, incluso llegas hasta a sentir alivio o simplemente te es indiferente la situación, algo que no ocurre cuando una está enamorada, por lo general, los enamorados tardan mucho despidiéndose e incluso uno de los dos no desea separarse, se desea estar el mayor tiempo posible con esa persona.





2- Las salidas, paseos y comidas juntos ya no se disfrutan como antes y vaya que lo que pasa en una mesa dice mucho de una pareja. Incluso compartir los alimentos con él ya no suena atractivo ni es importante, la cocina fácil se vuelve parte con más frecuencia de su relación y las conversaciones se torna aburridas o simplemente no existen.





3- Al despertar ya no sientes la misma emoción si lo ves a un lado tuyo, ya no te motiva despertarlo con un beso y darle los buenos días o quedarte unos minutos en cama acariciándolo. Cuando se está enamorado todo ello se desea y se hace con gran emoción porque es prioridad hacer sentir al otro amado.





4- Deja de importarte, así de simple y no porque sea alguien que no merezca tu preocupación, simplemente cuando no se quiere a alguien todo lo que tenga que ver con esa persona pasa desapercibido. Si ya no hay amor tampoco habrá importancia, uno comienza a dedicarse más tiempo y a preocuparse más por uno mismo.





5- Si no está no pasa nada, no le echas de menos, no deseas saber dónde y con quien está y ese tiempo que no están juntos simplemente se te borra de la mente, no te apetece que llegue a casa, prefieres continuar con la tranquilidad de estar en soledad.





6- Llega a ti la ilusión de encontrar a otra persona, sentir algo distinto, tu mente recrea historias con alguien más que tal vez ya conoces o tal vez no. Crece una nueva ilusión por volver a enamorarte y la inquietud por salir y conocer a más personas.





7- Las historias que te imaginas y recreas en tu mente ya no lo tienen como protagonista a él. Tristemente si tu pareja comienza a desaparecer de tus pensamientos, simple y sencillamente es porque no es alguien que quieras para tu futuro.





Por último, comienzas a mirar otros horizontes, hacer tus propios planes que ya no lo incluyen, tu mundo gira entorno a ti y nada más, eres feliz y sonríes y te das cuenta que ambas ya no son en ningún sentido gracias a él. Ahora eres solo tú con muchas ganas de volver a empezar. Por favor deja tu opinión en los comentarios y si te identificaste no olvides compartir.





Fuente: porquenosemeocurrio