Conocé la desesperada lucha del famoso "Negro de Whatsapp"

Esta historia real inspiró a la famosa serie de TV que inmortalizó a Kunta Kinte, el africano más conocido del mundo luego de Nelson Mandela. Pero lo que pocos saben es que, mientras ésto sucedía en EE.UU, su hermano menor Mumba Kinte, llegó en un barco al puerto de Buenos Aires y era vendido a un hombre rico de la época llamado Aurelio Vergara. Un siglo y medio después, su descendiente más famoso resultó ser el célebre "Negro de Whatsapp", cuyo nombre heredado es Norberto Vergara y quien, a pesar de la felicidad por haber logrado estar en el padrón electoral, mantiene una cruzada personal para recuperar su dignidad: "Sabés lo que es tener el mejor promedio y que la Directora todos los días diga 'Y ahora va a izar la bandera Vergara'. En el colegio se me reía en la cara hasta el que vendía los pebetes".

Norberto camina con comodidad por un barrio humilde de zona sur adonde se asentó su familia hace casi dos siglos. Luego de sacarle una manzana al verdulero, quien se la anota en la cuenta, entra en confianza y reconoce que su popularidad lo acercó a la política "Por acá pasaron todos ofreciendo lo que te puedas imaginar. ¿Sabés por qué? Porque mido". Hace un alto en el relato, sabe que la frase fue desafortunada, por eso corrige: "Como te decía, las encuestas me dan muy bien por mi exposición pública, pero no tengo intención de ser candidato ya que no hay ningún partido que me represente. Tengo una simpatía por Florencio y me cae muy bien María Eugenia Vidal, quien está moviendo cielo y tierra para que la Justicia se apiade y termine con el calvario del apellido que heredé. Pero cada vez que me acuerdo que los de la empresa de mudanzas Verga hermanos no pudieron hacer nada, me deprimo un poco. Igual María Eugenia logra todo lo que se propone, así que tengo esperanzas".

Consultado sobre la realidad política y económica, Norberto prefiere remontarse a sus ancestros "Si bien mi padre era nativo argentino, mis antepasados son todos africanos, por lo tanto fuimos esclavos toda la vida. Primero de la realeza española y, con los años, de la alta sociedad criolla. Ahora, si le preguntás a mi bisabuela que tiene 102 años, te dice que prefiere su vida anterior, encadenada, antes que ser esclava del peronismo". Uno creería que detrás de esas palabras se esconde un viejo resquemor y algo de eso hay. "Chicos como El Polaquito se ven todos los días en barrios como el nuestro, acá todo el mundo sabe que están a la deriva, producto de la desidia de una clase política que se robó los sueños de la gente", dice, para rematar con una frase contundente: "De mi padre sólo tengo una foto huyendo. Esa es la síntesis de los políticos que gobernaron este país desde que tengo uso de razón: cuando les pedís una explicación, rajan".

Amable, campechano, amigo de sus amigos y experto asador, se prende en un ping-pong de manera espontánea. Cuando se le pregunta por Juan Grabois dispara "en este país, el Papa tiene más voceros que iglesias". Con respecto a Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, se despacha con un "cuando hable, cae hasta el mozo de la gobernación de Santa Cruz". Entonces se envalentona y no deja títere con cabeza: "A De Vido hay que desatornillarlo de su banca en Diputados", "Massa está más para el Maipo que para el Congreso ", "¿Lousteau ya reconoció la derrota?" Para rematar con un "esta semana la vi a Cristina haciendo campaña rodeada de tamberos y me pregunto si alguien le avisó que en su gestión quebró Sancor".

Más allá de la realidad política, el paso de Brian Sarmiento por el "Bailando" fue el tema de la semana. Al enterarnos de su cercanía con el ex jugador del taladro, quisimos saber más "Soy fana de Banfield, por eso llevo siempre la toalla verde colgada en mis hombros. Cuando lo vi a Brian esta semana con Tinelli, me alegró mucho. Es un gran tipo, un jugadorazo, pudo demostrar que la rompe en la pista y su hit "Tamo activo" es de gran ayuda para la lucha que estoy librando hace años. En un momento le pedí si podía cambiar la palabra activo porque ligado a mi persona da para la joda, pero él insistió y al final tenía razón". Aunque cuando surge el nombre de otro hincha famoso del club, Eduardo Duhalde, le sale una chicana: "Hizo gobernador a Ruckauf, presidente a Néstor e intendente a Insaurralde. Lo quiero ver con Filmus".

En la cumbre del Mercosur celebrada este viernes en Guaymallén, Mendoza, el anfitrión Mauricio Macri se dirigió a sus pares e hizo hincapié en tres temas que lo desvelan: "Quiero hacer un llamado a la paz en Venezuela, convoco a que los países miembros del Mercosur seamos protagonistas del futuro y que el caso del negro de Whatsapp sirva de ejemplo para las nuevas generaciones". Visiblemente emocionado, Evo Morales pidió la palabra para apoyar la moción. "Lo de Norberto, quien pide legítimamente portar el apellido Kinte, se encuadra en la lucha de los pueblos originarios. Que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo". Vamos Norberto, que estás cerca.





