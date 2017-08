Conocé el corpiño que se volvió furor en las redes sociales

"Vivía en Los Ángeles y me estaba arreglando para una primera cita. En el momento que salí de la ducha y me empecé arreglar, empecé a transpirar. Intenté ponerme talco, incluso me puse una camiseta debajo de las tetas, pero ponérmela me hacía sudar aún más. Mientras me secaba el pelo no dejaba de pensar, 'tiene que haber una mejor manera de evitar que el sudor me baje hasta el estómago", cuenta la creadora del invento en su página.