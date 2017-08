Casi pierde la vida por explotarse un grano

Una joven, oriunda de Estados Unidos, casi muere por la aparición de un aparente grano en su frente. Katie Wright notó que su rostro se hinchó y lo que parecía ser una erupción de acné, casi le cuesta la vida.









"Hace una semana decidí explotar una espinilla gigante que me había salido y me dejó sin tocar la frente porque me dolía mucho", comenzó a relatar.









En Twitter, manifestó que el terrible dolor provocó que sea enviada al hospital de emergencia.









Embed the swelling difference from the Staph pic.twitter.com/elXbLnhLfG — katie (@katiewright) 8 de agosto de 2017







El dermatólogo la revisó y reveló que se trataba de una infección provocada por una bacteria que brotó por falta de higiente en una brocha que utilizaba para maquillarse.









"Si la infección se extendía, hubiese perdido la visión y hasta le hubiese provocado la muerte".





"Soy muy estricta en la limpieza de mi rostro pero nunca pensé en desinfectar la brocha de las cejas", relató.





