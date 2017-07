"Cars 3" se posicionó en primer lugar en Estados Unidos

Embed

La nueva entrega de la saga que tiene al Rayo McQueen como protagonista embolsó 53,5 millones de dólares, que si bien le permitió liderar la taquilla, resultó el peor debut de todas las películas de este tipo.





En tal sentido, "Cars" había sumado 60,1 millones de dólares en la semana de su estreno, mientras que la segunda parte de esta producción de Pixar había juntado 66,1 millones.



"La Mujer Maravilla" cedió esta semana su reinado con 40,8 millones de dólares, con lo que lleva acumulados 274,6 millones de dólares; mientras que en el tercer lugar se produjo una sorpresa al ubicarse el filme "All eyez on me", la película biográfica del rapero Tupac Shakur, asesinado en 1996,que embolsó 27,1 millones.



Por su parte, el cuarto lugar quedó para "La Momia", la cinta protagonizada por Tom Cruise, que cayó dos posiciones al recaudar 13,9 millones de dólares.

La historia

Rayo McQueen sigue siendo el mejor coche de carreras del mundo, pero ahora que es uno de los más veteranos del circuito, debe demostrar que aún puede ganar una gran carrera y que no necesita jubilarse.

En esta ocasión tendrá que enfrentarse a una nueva generación de corredores más jóvenes, potentes y veloces, que amenaza con cambiar el deporte de su vida. Entre ellos está el competitivo y revolucionario Jackson Storm, que no se lo pondrá nada fácil. Para lograr su objetivo y alcanzar el podio, contará con una nueva entrenadora hispana, Cruz Ramírez, una joven que ayudará al protagonista en el duro mundo de la competición. Junto a McQueen también estarán sus amigos de siempre de Radiador Springs, como la grúa Mate, su novia Sally y el dueño del taller de coches Ramón. La carrera será más dura que nunca para Rayo, y se tratará de una nueva aventura que transcurrirá por históricos lugares de Estados Unidos.



En el primer fin de semana de su estreno, la película animada "Cars 3" desbancó a "La Mujer Maravilla" en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, que había liderado las recaudaciones desde su presentación, hace tres semanas atrás, según datos del sitio especializado Box Office.