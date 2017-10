¿Buscás pareja? Mejor, seguí estos consejos

Clarifica lo que quieres. Precisamente porque las alternativas de relaciones son tan variadas, debes tener en claro qué tipo de relación esperas: una amistad con derechos, un noviazgo viviendo el día a día, una relación con proyección, una convivencia parcial, un matrimonio, una familia... y también debes pensar cómo es la persona que deseas, especialmente en lo referente a la personalidad, el trato en la relación, su entorno, sus características físicas, su edad, su estilo.





Desarróllate como persona. No esperes a tener a alguien para empezar a cambiar y crecer. El desarrollo personal es efectivo cuando lo haces pensando en ti en primer lugar, buscando sentir una mayor satisfacción y conformidad con tu imagen y tu personalidad. Te será útil hacer psicoterapia, leer libros de autoayuda, asistir a encuentros en los que tratan temas de psicología y relaciones, reflexionar y escuchar a personas que tienen cosas interesantes para aportarte.





Mejora tu imagen. No es necesario que alcances los estándares sociales, que en realidad son bastante tiranos e impracticables. Pero siempre puedes mejorar tu aspecto tanto en lo referente a la forma física, vestuario, estilo y –por sobre todas las cosas- actitud y lenguaje corporal.





Diversifica tu vida social. Más allá de que en estos tiempos las páginas web especializadas en encuentros y las redes sociales permiten que conozcas gente atractiva, no dejes de asistir a reuniones, fiestas y otros eventos sociales que te servirán para divertirte y ampliar tu círculo de vínculos.





Maneja tu ansiedad. Si conoces a alguien que te hace sentir que es la persona que tanto estabas esperando, no te desesperes... maneja el equilibrio entre el acercamiento y la distancia, la sinceridad y el misterio. No presiones, no demandes, no acoses... son pecados imperdonables en estos tiempos.





Espero que te vaya muy bien, que aproveches mis consejos y puedas concretar tus sueños.





Fuente: latam.discoverymujer