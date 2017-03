Aunque no lo admitas, tus "ex" tienen mucho en común

¿Alguna vez te has preguntado qué tienen tus ' ex' en común y en qué se diferencian de las personas con las que finalmente nunca salimos? Las personas con las que salimos comparten muchas similitudes, tanto físicas como de personalidad, según una investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de California (EE. UU.) y que recoge la revista Journal of Personality and Social Psychology.Para cualidades que podemos observar a simple vista como el atractivo, la similitud surge porque las personas atractivas seducen a otras personas atractivas. Sin embargo, afirman los investigadores, para factores que varían mucho dependiendo del lugar donde vivimos (como la educación o la religión) la semejanza surge porque las personas educadas o religiosas tienden a juntarse, no porque las personas educadas o religiosas se seleccionen activamente entre sí."¿Las personas tenemos un prototipo?Sí, pero unas veces refleja tus deseos personales y otras veces refleja dónde vives", aclara Paul Eastwick, líder del trabajo.El estudio, que comprende tres estudios ligeramente diferentes, examinó las características de las personas en más de 1.000 relaciones heterosexuales pasadas y presentes. La información fue proporcionada voluntariamente a través de sitios de redes sociales y entrevistas presenciales en los últimos años, culminando en 2014.En uno de los estudios, los investigadores descubrieron que las parejas pasadas o 'ex' tenían cualidades físicas similares; esta afirmación ocurría incluso cuando las parejas habían representado relaciones cortas u ocasionales. "Durante el proceso de selección de pareja, podemos tener dificultades para distinguir entre parejas que puedan ser casuales o a corto plazo frente a compromisos a largo plazo", comentan los autores.Mientras que la inteligencia o el nivel educativo también fue relevante, a menudo se relacionaba con el lugar donde los participantes iban a la escuela o el entorno en el que trabajaban.Un segundo estudio examinó a las ex-parejas de varios cientos de jóvenes adultos de las escuelas de Estados Unidos. Todos los 'ex' de una persona en particular tienden a ser muy similares en variables como la educación, la religiosidad y la inteligencia", explica Eastwick.El estudio difiere de la mayoría de investigaciones sobre relaciones porque este analiza las relaciones con el tiempo, no solo una relación comprometida.Fuente: muyinteresante.es