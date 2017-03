Asistieron borrachos al inicio de clases y quedó grabado en video

"No puede ser que entren así a la escuela cuando estamos haciendo el acto de comienzo del ciclo lectivo. Los padres de los alumnos de primer año se llevan a los chicos porque me piden garantías de que ustedes no entren a la escuela. ¿A ustedes les parece que esa es una situación lógica?", les decía Susana Marcolini, rectora de la institución.





Cuando se difundió la noticia, la mujer lamentó "pasar a los medios" por un episodio semejante, teniendo en cuenta que en la escuela se hacen "muchísimas cosas muy buenas que no trascienden". "Eso es una pena", añadió.





"Lo más interesante es ver la capacidad de reflexión que tienen, cómo hoy están arrepentidos y mal con el hecho de que algo interno haya tenido una proyección en los medios", concluyó.

Fuente: elliberal