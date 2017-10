Así reconocés por WhatsApp a un hombre que no está enamorado

Sin embargo, cuando el enamoramiento está de un solo lado y esperas lo misma respuesta del otro, puede parecer difícil identificar si es en verdad amor, por eso que te doy estos 5 mensajes que manda un hombre que no tiene interés en ti, para que no sigas ilusionándote con alguien que no te valora.





1- Recibes respuestas como: "JAJA"





Estas sílabas que simulan una risa, solo quieren decir que la persona que las dice ya no quiere seguir la conversación y solo opta por escribir esto. Cortésmente está diciendo "ya me cansé de hablar contigo y no tengo intenciones de continuar".









2- Solo contesta con emojis.





Un emoticón (sobre todo la manito arriba) es una forma de decir "ya no pienso seguir contestando".





3- "Perdón, estaba muy ocupado".





Todo el mundo encuentra excusas cuando no quiere sacar tiempo. Porque en 24 horas, es imposible que no se encuentren al menos 5 minutos para responder un mensaje. Es ilógico.





4- Evita a toda costa el "¿Y tú?."





Cuando nos importa una persona, queremos saber cómo está, qué tal estuvo su día o cualquier otra cosa. Si no demuestra empatía y preocupación por cómo te fue a ti, no le gustas. Simple y sencillo.





5- Te deja en visto





Si le escribes y jamás recibes respuesta, está más que claro, no le interesas para nada y no sigas perdiendo tu tiempo.





Fuente: lapatilla