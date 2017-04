Advierten sobre un incremento en los casos de sífilis

Argentina registró un aumento de los casos de sífilis, según los últimos datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, que mostró que en Buenos Aires, la provincia más poblada del país, el incremento fue casi de 30% entre 2015 y 2016, por lo que profesionales de la salud advierten sobre la disminución del uso de preservativos en las relaciones sexuales.



Según el boletín publicado el lunes, la Ciudad de Buenos Aires pasó de 1.898 casos en 2015 a 1.967 en 2016 (aumento de 4,6%); mientras en la provincia de Buenos Aires la suba fue de 28% (de 2.739 a 3.769); en Córdoba de 19% (981 a 1.210), en Santa Fe de 15% (937 a 1095); Mendoza de 55% (142 a 315); Chubut de 58% (57 a 135) y La Pampa de 80% (24 a 117).



Algunas provincias registraron bajas anuales, tal como Entre Ríos, que pasó de 263 casos a 259; Corrientes de 292 a 122; Chaco de 684 a 450 o Misiones de 553 a 361.



"Se viene dando un aumento y si bien no se notifican todos los casos, en concreto se ve más la infección que en años pasados", aseguró a Télam Omar Sued, director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped.



Graciela Torales, jefa de Infectología del Hospital Nacional Alejandro Posadas, coincidió en que "se ve un incremento en las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a nivel mundial y la sífilis llamó la atención".

En 2015, en el Hospital Posadas se registraron 112 casos de sífilis, 44 en embarazadas y 20 de bebés nacidos con sífilis congénita, mientras que en 2016 los casos totales aumentaron a 183, las embarazadas fueron 62 y los bebés 32.



"Hay un aumento significativo de casos pero también se notifica más, hay mayor alerta, aumentó y mejoró la vigilancia", aseveró la encargada de Epidemiología del Posadas, María Elena Borda.



Los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta agosto del año pasado reportaron que cada año 5,6 millones de personas contraen sífilis y se estima que, anualmente, unos 357 millones contraen alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual (ITS): clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.



La sífilis es producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum que afecta tanto a varones como a mujeres y los síntomas surgen dos o tres semanas después del contacto sexual sin protección.



En la primera etapa aparece una pequeña úlcera que puede estar en la boca, ano, vagina o pene, que no duele y desaparece sola sin ningún tipo de tratamiento después de 15 días, mientras que en la segunda fase, después de seis meses, puede aparecer una erupción sobre todo en las palmas de la mano y plantas de los pies, fiebre y aumento del tamaño de los ganglios y caída del cabello.



Para explicar el aumento de los casos, los profesionales explicaron que se ve un incremento en las relaciones sexuales sin preservativo, al tiempo que precisaron que las tasas más altas de contagio se dan en jóvenes, homosexuales y trans.



"Hay más actividad sexual desprotegida, Internet facilita los encuentros sexuales. Se usa menos el preservativo porque hay menos miedo al VIH", explicó Sued.



El director del área de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud, Sergio Maulen, se mostró en la misma línea y aseveró que "la epidemia no está controlada porque la gente no se está cuidando".



"Hay una falsa sensación de seguridad en no usar el preservativo porque en los últimos años mejoró el combate a las enfermedades de transmisión sexual", agregó.



Torales destacó la importancia de "hacer el seguimiento de las parejas sexuales, pero es muy difícil porque no vienen a la consulta, por lo cual los pacientes se reinfectan".



Los médicos alertaron especialmente sobre la sífilis congénita, que se da cuando la madre infectada contagia al niño en gestación, lo que puede causar malformaciones, daños neurológicos, aborto o muerte fetal.



"El problema más grave es que por año aumenta la cantidad de niños que nacen con sífilis congénita y esto es inaceptable, es una tasa muy alta", estimó Sued.



En el Hospital Posadas, se detectó sífilis a las embarazadas en el 1,3% del total de partos del hospital en 2015, y en 2016 esa cifra aumentó al 2,3%.



También incrementó del 6% al 11% en un año la cantidad de nacidos en el Posadas que manifestaron la enfermedad.



"Las mujeres lo único que tienen que hacer es hacerse un test apenas se enteran que están embarazadas", advirtió Sued para evitar que las madres contagien a sus hijos.



"Hay que hacer el diagnóstico temprano, los test son baratos y fáciles", agregó Borda.



Para curar la sífilis, la OMS recomienda una única dosis de penicilina benzatínica, que es un antibiótico inyectado por un médico o enfermero en el músculo de las nalgas o el muslo del paciente infectado.



Igualmente, los profesionales aseguraron que la clave de la problemática es reforzar los trabajos en prevención y educación. "Hay que reforzar la idea del uso del preservativo", aseveró Maulen, quién recordó que la bacteria también "se puede transmitir por sexo oral o anal".



"Hay que utilizar preservativo con las parejas que no se conoce y si se tiene exposición frecuente a relaciones sexuales sin cuidado hay que hacerse el test cada 3 meses", concluyó Sued.