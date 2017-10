A portarse bien! Ahora se puede detectar una infidelidad a través de la voz

El estudio señala que la voz de una persona puede comunicar una gran cantidad de información sobre ellos independientemente del contenido: el sexo, la raza, el estatus social, los rasgos de personalidad de una persona, incluso su altura y su peso y si su cuerpo o su cara son simétricos. Y todo por la voz.





"Las voces transmiten información importante relacionada con el éxito de apareamiento y el comportamiento sexual", afirma el escrito de las conclusiones.





Susan M. Hughes, profesora de psicología en el Albright College de Pensilvania, investigó una base de datos que tenía voces que contaban del 1 al 10. Hughes y su compañera, Marissa A. Harrison, pidieron a los participantes del estudio que escucharan muestras de 10 mujeres y 10 voces masculinas. "La mitad de los hablantes de cada sexo informaron que tuvieron relaciones sexuales extramatrimoniales y la otra mitad aseguró que jamás había engañado a sus parejas", decía el estudio.





Para asegurar que las muestras de voz fueran lo más parecidas posibles, todas las voces utilizadas fueron de personas que reportaron ser heterosexuales, blancas, solteras y en una relación sentimental comprometida. Los investigadores crearon dos versiones de cada grabación de voz: una versión con un tono más fuerte y otra con un tono más débil. Eso era para determinar si el tono desempeñaba un papel decisivo en la percepción de esas voces. Los participantes evaluaron las voces en una escala de 1 (no es probable que engañe) a 10 (muy probable).





Se trataba de voces extrañas que los participantes no conocían y ni sabían nada sobre sus relaciones. Solo escuchaban una voz que contaba del 1 al 10. Sin embargo, esas grabaciones revelaban grandes datos acerca de sus vidas personales. "Encontramos que los participantes calificaron las voces de quienes tenían un gran historial de engaño como más probables de que engañaran en una relación", decía la investigación. Hughes señaló que los participantes identificaron correctamente a los tramposos de los que no lo eran. Incluso cuando el tono del audio fue manipulado no jugó un papel determinante (a excepción de las voces femeninas más débiles que los hombres calificaron con más probabilidades de hacer trampa en una relación).





Las mujeres también estaban influidas por la percepción. Eran más propensas a calificar a los hombres como falsos con sus parejas, pero no necesariamente eran más precisas en esas estimaciones. Esto podría deberse a que las mujeres sospechan más de los hombres que los hombres de las mujeres, tal y como reza el estudio. Los hombres, por su parte, también son más propensos a admitir que han engañado a una pareja.





Los investigadores del estudio no pudieron determinar por qué los seres humanos son tan buenos en la lectura y el análisis de las voces de los demás. "Aunque no podemos identificar exactamente todas las características de una voz que nuestro sistema perceptivo está utilizando para hacer esta evaluación, sabemos que el tono juega un papel, pero no representa el cuadro completo", concluyó el estudio.





"Otras señales vocales, como la claridad de la articulación también pueden haber contribuido a las percepciones de la infidelidad", remarcó el estudio. "Por ejemplo, los varones tienden a mostrar menos claridad en su discurso y muestran patrones fonéticos indicativos de la masculinidad que, a su vez, podría estar asociada con la amenaza de la infidelidad".





También es posible, según Hughes, que ciertos rasgos de personalidad (como la extroversión), que son evidentes en una voz, podrían señalar una mayor probabilidad de ser infiel. "Los extrovertidos muestran una mayor variación en la frecuencia, mayor calidad de voz y menos pausas silenciosas... y la alta extroversión predice una gran infidelidad", decía el informe.





