A la caza del Real: Barcelona pone los titulares para abrir una nueva fecha de la Liga

Barcelona abrirá la 25ª fecha de la Liga de España con el objetivo de pasar al Real Madrid. El Merengue es el líder del torneo y le lleva un punto al Barsa, pero los de la capital también tienen un partido pendiente.

Messi y compañía jugarán desde las 15.30 (de Argentina) ante el Sporting de Gijón en el Camp Nou. Luis Enrique pondrá en cancha a sus mejores hombres y evitará la rotación en una semana clave para la temporada del Barsa. El domingo volverá a jugar por liga y la próxima semana intentará dar vuelta el 0-4 ante el PSG en Champions.

Los otros duelos de la jornada serán Osasuna vs. Villarreal; Celta de Vigo vs. Espanyol; Granada vs. Alavés y Real Madrid vs. Las Palmas.